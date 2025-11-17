全面移設に向けて、万博のオランダ館の解体工事が本格的に始まりました。大阪・関西万博のオランダ館は、１７日から本格的な解体工事が始まりました。今後、建物は淡路島で再び組み立てられ移設される予定です。オランダ館は同じ資源を繰り返し使う「循環型経済」の考え方にちなんで、パビリオン自体も全ての資材をシステム上で管理するなど、再利用しやすい工夫が施されています。資材の取り外しに時間がかかることから、解