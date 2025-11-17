ボートレース戸田の「G1戸田プリムローズ開設69周年記念」は17日、最終日の12Rで優勝戦が行われた。1号艇の桐生順平が（39＝埼玉）が、インから外の攻めを寄せつけずに逃げ切って1着。67、68周年からの戸田周年3連覇を達成した。G1優勝は19回目で、通算63回目のV。2着は山口剛（43＝広島）。3着には丸野一樹（34＝滋賀）が入った。3連単＜1＞＜2＞＜4＞は700円（1番人気）。