再選から丸１年。知事選をめぐり相次いだ誹謗中傷について「条例制定を目指し県民に働きかけたい」などと述べました。（兵庫県・斎藤元彦知事）「謙虚さをもって県政運営にしっかりと取り組んでいきたい」再選から１年がたちこう述べた兵庫県の斎藤元彦知事。斎藤知事は、去年県職員へのパワハラ疑惑などで告発を受け、県議会が全会一致で不信任決議を可決し失職。出直し選挙で、１１０万票余りを獲得して再選しました。知