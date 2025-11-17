「ラブドール」と呼ばれる成人向けの等身大人形と、恋人や家族のように暮らしている人たちがいる。彼らにとって人形は日々を支える「パートナー」になっているという。なぜ人形と暮らし、何を求めているのか。ラブドールと暮らす人々の声を追い、『無機的な恋人たち』（講談社）を著したノンフィクションライター・濱野ちひろさんに聞いた――。（第3回）■人形に「人格」を感じた瞬間――濱野さんは取材したドール・ユーザーから