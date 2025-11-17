県はきょう、今年２回目となるクマに対応するための緊急対策会議を開きました。 【写真を見る】【動画】山形県版”クマ対策パッケージ”の中身とはクマに対応するための緊急対策会議吉村知事は「クマ被害は災害と同じ」（山形） 会議では政府の対策パッケージを県内版に落としこみ、クマの出没を抑え、人への被害を防ぐことを最優先にする方針が示されました。 緊急対策会議には県の各部長などが出席しました。