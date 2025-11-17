◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会は17日、全48校による抽選会が行われました。Dゾーンは前回準優勝の流通経済大柏(千葉・2大会連続9回目)がシードで2回戦から登場。前回決勝でPK戦の末に敗れたリベンジへ、初戦は米子北(鳥取・16大会連続21回目)と戦います。2大会前の優勝校・青森山田(青森・29大会連続31回目)は、1回戦で初芝橋本(和歌山