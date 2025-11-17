１日中、強い風が吹いていて、現在も暴風警報が発表されている北海道石狩市から中継です。きょうは朝からずっと交通安全の旗が大きく揺れていた石狩市です。今は雪は少し止んだんですけれども、つい先ほどまでバーッと降る時間もありまして、視界がかなり悪くなることもありました。きょうは朝からずっと風が強い状態だったんです。ただ、朝は雷で、昼間は晴れる時間もあって、夕方になって雪が降り出したりと、目まぐるしく