日本野球機構（NPB）は17日、今季の最優秀審判員賞に白井一行、審判員奨励賞に芦原英智、ファーム優秀審判員賞に西沢一希の各審判員を選出したと発表した。優れた判定を表彰するファインジャッジ賞には4月1日の中日―巨人で、三塁のクロスプレーで走者が野手のタッチをかいくぐる複雑な動きを見逃さず、セーフと判定した水口拓弥審判員ら4人が選ばれた。