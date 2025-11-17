デフリンピック会場にいる分身ロボットを通じて競技を観戦する星加琉翔さん＝17日、東京都小平市聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」で、競技会場にいる分身ロボットを遠隔操作し、離れた場所から観戦できる取り組みが実施されている。現地に行けない障害のある子どもたちにも臨場感を味わってもらうためで、17日は東京都立小平特別支援学校武蔵分教室の小学生が陸上競技を楽しんだ。東京都小平市にある病院の