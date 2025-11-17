大相撲九州場所９日目（１７日、福岡国際センター）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両日翔志（２８＝追手風）の肩すかしに屈して３敗目。３日目からの連勝が６で止まった。取組後は「頭を下げすぎた」と反省の言葉を口にする一方で「負けはしたけれど体の状態は悪くないし、足も前に出ている。悔しいけれど、切り替えて。これが相撲なんで」と前を向いた。来場所の幕内復帰を果たすためには、今場所で２桁の白星