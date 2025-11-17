サッカー日本代表の森保一監督が、ケガで長期離脱中のＤＦ冨安健洋について言及した。１８日の国際親善試合ボリビア戦（国立）を前に、１７日の会見で報道陣から「Ｗ杯まで約半年前の現時点で冨安はＷ杯のメンバー候補なのか」との質問が飛ぶと、「シンプルに答えると、彼は間に合うと思っているし、彼のコンディションさえ良ければ、日本代表が北中米Ｗ杯優勝のチャレンジをする戦力の候補だと思っている」と前向きな答えを示