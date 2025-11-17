【モデルプレス＝2025/11/17】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第5回は、中国・四国エリア代表：清田優翔（きよた・ゆうが）くんのインタビューを届ける。【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆清田優翔（きよた・ゆうが）くんプロフィール出身：岡山県学年：2年生誕生日：3月6日MBTI：