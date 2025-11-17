木原稔官房長官は１７日に会見。高市早苗首相が検討している?非核三原則?の見直しについて質問を受けた。１１日の衆院予算委員会で高市首相は非核三原則を堅持するかに関し「私から申し上げる段階ではございません」と明言を避けた。そんな中、永田町関係者の間では、高市首相（自民党総裁）が安全保障関連３文書の改定に伴い、非核三原則を見直す議論を日本維新の会とスタートさせる検討に入ったという話が回り始めていた。