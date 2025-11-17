モデルでタレントの西山茉希（40）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。再婚について話した。雑誌「CanCam」のモデルの先輩、押切もえ（45）とともに出演した。西山はシングルマザーで、12歳の長女と9歳の次女の子育て中。MCのハライチ澤部佑（39）に「パートナーを探す、みたいな考えは今はないですか？」と質問されると、「私、言われるんですよ、『娘さんのシングルマザーでしょ。そうすると、