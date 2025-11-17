ことし8月に酒を飲んだ状態で自転車を運転したとして、三重県立高校の54歳の男性職員が懲戒処分を受けました。 【写真を見る】｢タクシーをつかまえられなかった｣ ビールや焼酎など約8杯飲んで自転車を運転… 県立高校の54歳職員を停職3か月の懲戒処分 きょう付けで停職3か月の懲戒処分を受けたのは、三重県立松阪工業高校の54歳の男性職員です。男性職員はことし8月、職場の懇親会などで酒を飲んだあとに自転車を運