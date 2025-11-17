ホワイトハウスで2025年4月16日、トランプ米大統領（左）を前にMAGA帽子をかぶる赤沢亮正経済再生相（右）=ホワイトハウス提供 突然の強硬策に見える「トランプ関税」だが、米国にどういった事情があるのか。これから世界は、そして日本はどう対峙（たいじ）していけばいいのだろうか。第2次世界大戦後から続く「ドル基軸通貨体制」が、トランプ関税の背景にあると分析するのは、財務官を長く務めた前アジア開発銀行総