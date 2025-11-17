オリックスは１７日、水本勝巳巡回コーチの肩書を「巡回統括コーチ」に変更することを発表した。２１年から５年間にわたりヘッドコーチを務め、３連覇にも大きく貢献。来季からは１、２軍を巡回する立場として各選手の状態を把握し、活発な意見交換やスムーズな入れ替えに携わることが期待される。