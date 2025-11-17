アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、日本映画史上初の全世界興行収入１０００億円を突破したことが１７日、発表された。無限城編３部作の第１章。日本国内では７月１８日に封切られ、今月１６日までの１２２日間で観客動員２６０４万５５８７人、興収３７９億２７５８万９２００円を記録。海外では１５７の国と地域で累計観客動員６３１３万２２０９人、興収６８４億４２９７万