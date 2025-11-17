ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）が、「モンスターハンター」シリーズ最新作の大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」とコラボレーションしたＡＲスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』を１１月１９日〜来年５月１７日の期間限定で開催すると発表した。ＡＲスタンプラリーはスマートフォンで誰でも気軽に参加が可能。ゲストは特別調査員となり、パークに迷い込んだ環境