◇大相撲九州場所９日目（１７日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が西１５枚目・湘南乃海（高田川）を押し出して３勝６敗とした。右で張って先手を取ると突っ張って一気に勝負を決めた。「はたき込みのイメージはなかったです。動いてくる相手ですが、いい感じで前に出ることができました。よく体が動いてくれました」と振り返った。８日目に１敗を守っていた藤ノ川を豪快にはたき込んだ。「狙っていた訳