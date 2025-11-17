非ハイブリッド＆後輪駆動化ベントレーが新型『スーパースポーツ（Supersports）』を発表した。最高出力666psのV8エンジンを搭載した2人乗り後輪駆動ツアラーで、これまでの市販車で最もダイナミックなモデルとされている。【画像】666psのV8後輪駆動クーペ！ ドライビングに特化した高性能モデル【ベントレー・スーパースポーツを詳しく見る】全24枚500台のみの限定生産で、来年3月に発売される予定だ。英国価格は約40万ポンド