俳優の丸山智己（50）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛娘との“サーフィンデート”ショットを公開した。【動画・写真】「パパカッコ良すぎるのよ」娘とデートを楽しむ丸山智己丸山は「高1の娘がパパのサーフィンについてきた日4時半起きでおにぎり作って海辺で食べて」とつづり、ウェットスーツ姿や、サーフィンボードを持った姿を披露している。続けて「あれだけ湘南行ってて初めて江ノ島を散策見所たくさんあっ