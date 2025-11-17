広島市の平和公園にある原爆供養塔に安置されている遺骨をめぐり、広島市は身元を特定するために初めてDNA型鑑定を行うことを明らかにしました。平和公園の原爆供養塔には、引き取り手のない約7万人の遺骨が眠っています。2025年5月、原爆供養塔納骨名簿に名前が記載されている「鍛冶山ミチ子」さんについて、行方がわからなくなっている「梶山初枝」さんの手掛かりを探す男性から、記載間違いではないかと問い合わせが寄せられま