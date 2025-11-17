ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は2日目を終えた。地元勢は8人参戦している。中でも海野康志郎（37＝山口）が気合パンパンだ。前検日に60キロあった体重を53キロまで減量してきた2日目は、3Rでイン逃げ敢行。後半10Rは2コースから2着とし、2走2連対にまとめた。相棒の27号機は2連対率27.5％。「数字以上には動いている。回転の上がりは凄くいい」。ならば心配無用だ。今年のSGは自己最多