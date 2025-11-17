日産スタジアムの命名権について、神奈川・横浜市は日産自動車と5年総額6億5000万円で契約更新したと明らかにしました。横浜市港北区にある「横浜国際競技場」は「日産スタジアム」の名前で浸透していますが、その命名権が2026年2月末で終了します。日産は経営再建中のため、命名権の契約をどうするのか注目が集まっていました。日産と結んだ新たな契約では、1年目は5000万円、2年目は1億円、3・4年目は1億5000万円、5年目は2億円