17日未明に住宅が全焼する火事があり、75歳の女性が背中などにやけどを負いました。午前2時ごろ、岡山市南区の住宅から煙が出ているのを近くに住む女性が見つけ、119番通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造瓦ぶき2階建ての住宅約140平方メートルが全焼したほか、隣の倉庫の一部を焼きました。この火事で、住宅に1人で暮らす福森美佐子さん(75)が、逃げ出す時に頭や背中などにやけどを負い、病院へ搬送されまし