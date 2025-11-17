パナソニックホールディングス（ＨＤ）は１７日、住宅設備を手がける完全子会社「パナソニックハウジングソリューションズ」（大阪府門真市）を、来年４月をめどにＹＫＫに売却すると発表した。ＹＫＫが今後設立する中間持ち株会社が、ハウジング社の株式の８０％を取得する。買収額は非公表。パナソニックＨＤは、ハウジング社の株式の２０％を保有し続ける。パナソニックＨＤは事業構造改革を進めている。２月に発表した経