レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」が、今年のホリデーシーズンに向けた特別なコレクション「THE HOLIDAY SPIRIT」を発表。モデルには、透明感あふれる魅力で人気のカン・へウォンを起用し、冬のきらめきを纏うような華やかなLOOKが公開されました。ニットやドレス、セットアップなど、上品さと甘さが両立したアイテムは、クリスマスや特別なシーンにもぴったりです。 華やぎを纏う冬のホリデ&#