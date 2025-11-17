中国外務省は17日の会見で、中国の李強首相が今月22日から南アフリカで開催されるG20サミットで高市首相と会談する予定はないと明らかにしました。中国外務省の報道官は、17日の会見で「李強首相がG20サミットで高市首相と会談する予定はあるか」と記者から質問されたのに対し、「李強首相は日本側の指導者と会談する予定はない」と明らかにしました。高市首相の台湾有事の発言をめぐって、両国の関係は急速に悪化していて、2人が