◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会は17日、全48校による抽選会が行われました。Cゾーンは前回大会ベスト4の東福岡(福岡・2大会連続24回目)がシードに。秋田商(秋田・4大会ぶり47回目)との初戦に臨みます。地区大会決勝で7得点をあげて全国出場を果たした堀越(東京A・3大会連続7回目)は、宇治山田商(三重・11大会ぶり2回目)と2回戦で対戦。