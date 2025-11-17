ブラジルで開催中の気候変動対策を話し合う国際会議「COP30」。その会場の外では大規模デモが行われていました。緑や赤の旗を掲げ、道路を埋め尽くす大勢の人たち。大規模デモを行っていたのは、アマゾンの先住民です。アマゾンの先住民らのほか、環境活動家や市民らがともに参加しました。先住民らは、自らの生活圏である熱帯雨林が伐採や気候変動によって脅かされているなどとして、開発を行う土地の境界線を求め環境保護を訴え