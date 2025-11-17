園児に対して、虐待など「不適切な保育」が確認された保育園で、保護者説明会が開かれました。福岡・田川市の松原保育園では、保育士14人のうち10人が園児を殴ったり、口に食べ物を強引に押し込んだりする虐待や、不適切な発言を繰り返していたことが確認されています。保護者によりますと、16日に開かれた3回目の保護者説明会では、園から虐待と認められる事案が2カ月間で98件に及ぶことが明らかにされました。また、園長や保育士