「平成一桁ババアが懐かしさにむせび泣きながら通りますよっと」、「20年経ってもこのときの水嶋ヒロよりカッコイイ男現れない」先月公開されたアーティスト・オレンジレンジの代表曲『イケナイ太陽』の新作MVに並ぶコメントだ。 ものすごい細眉。当時のオレンジレンジのメンバーたち 今なお愛される平成“イケメン”たち。現在との一番の違いがヘアスタイルにあると指摘するのは雑誌『smart』の元編集長で編集者／