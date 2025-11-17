2020年代は、「COVID‐19」（新型コロナウイルス）によるパンデミックと大国の侵略が重なり、世界秩序が急速に揺らいだ時代となった。コロナ禍の陰で陰謀論が拡散し、西側の結束は亀裂を深める一方、ロシアや中国、イランなど権威主義国家は攻勢を強めている。ガザやウクライナでは依然として緊張状態が続く。なぜ世界はここまで不安定になったのか。【画像】日本もさらされ続けている国際危機新刊『目にする情報の半分以上が偽・