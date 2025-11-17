17日午前、新潟市北区の主要地方道で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転したとして、新発田市の派遣社員の男が現行犯逮捕されました。道路交通法違反（酒気帯び運転）で現行犯逮捕されたのは、新発田市の派遣社員の男(36)です。男は17日午前10時前、新潟市北区木崎の主要地方道で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転しました。男は新潟市北区木崎の信号機交差点で、前方に停車中の車両に衝突。追突事故の110番通報を受けた警察が