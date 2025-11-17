◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会は17日、全48校による抽選会が行われました。Bゾーンには夏のインターハイ王者・神村学園(鹿児島・2大会ぶり12回目)が入り、2回戦からの登場に。東海学園(愛知・5大会ぶり5回目)との対戦が組まれました。同じく2回戦から登場する日大藤沢(神奈川・2大会ぶり8回目)は、岡山学芸館(岡山・5大会連続8回目)と