日本ハムのフランミル・レイエス外野手が日本時間１７日、インスタグラムを更新。帰国しているドミニカで、愛車との２ショットを投稿した。レイエスは路上に駐めた白のマクラーレン７２０Ｓの写真を添え、「幸せな日曜日」と記述。レストランで料理を待っている写真なども投稿した。レイエスは日本ハム２年目の今季、本塁打と打点王のタイトルを獲得。チームはソフトバンクとのペナントレース、ＣＳファイナルＳでいずれも惜