モデルの押切もえ（45）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自身のお宝を鑑定してもらった。番組では「芸能人お宝鑑定企画」を実施。出演陣が持ち寄ったお宝にいくらの価値があるか、プロの鑑定士が調べて発表するというもの。押切のお宝は、シャネルのバッグ。20年以上前にパリで10万円台で購入したもので、5万円ぐらいと予想した。しかし鑑定結果は、その10倍の50万円。鑑定士によれば「フラ