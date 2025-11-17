中部電力パワーグリッドの従業員が、社内システムを不正に操作して、約9年間にわたり自宅の電気料金を支払わずに使用していたことがわかりました。 【写真を見る】中部電力パワーグリッドの従業員 自宅の電気契約が廃止されたかのようにデータ書き換え 料金支払わずに9年間使用 総額200万円… 保安点検の作業員が気づく 中部電力パワーグリッドによりますと、不正を行っていた従業員は2016年5月、社内シ