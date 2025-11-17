１９９０年代の広島を正捕手として支えた西山秀二さん（５８）は、プロ４年目の秋、球団に引退する意向を伝えている。米国フロリダでの教育リーグ出発の日に、酔いつぶれて移動の新幹線に乗り遅れる大失態を演じた。南海時代もやんちゃな行動を取っていたが、この時ばかりは若気の至りでは済まされないと覚悟を決め、当時の松田元オーナー代行（現オーナー）に電話をかけた−。◇◇西山さんが広島に移籍した８７年当時