杉村太蔵氏（タレント）の暴論に番組は大笑いとなった。2025年11月16日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）に出演、「高齢者はもう固定電話やめた方がいい」と言い放った。3億5800万円をだまし取られた70代女性番組では金価格の高騰に伴って詐欺が横行していることを取り上げ、警察官を名乗るニセ電話で3億5800万円をだまし取られた70代女性の被害が紹介された。女性が自宅にかかってきた電話に出ると、ニセ警察官