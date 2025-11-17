岡山市は、市内の施設25校でインフルエンザとみられる児童・生徒が出たため、きょう（17日）とあすからの臨時休業（学級閉鎖と学年閉鎖）を発表しました。 岡山市によりますと、きょう（17日）現在で、市内の小、中、高校25校で、488人がインフルエンザとみられる症状で欠席しているとの報告があり、きょうとあすからの臨時休業を発表したということです。 岡山市内の高校と中学校の2校がきょうから11月19日まで学級閉鎖、小、中