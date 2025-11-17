■これまでのあらすじ誤解が解けて仲良くなった妻と妹。そしてふだんは飾らない妻が、アパレル店員の妹の手によって大変身。まるで別人のような見違える美しさに惚れ惚れする夫だったが、そうこうしているうちに“例の髪飾り”に話が及んでしまう…■妹は悪くない ■聞こえていなかったフリ作戦 ■今夜すべてを終わらせる ■もう迷いはない！まるでこうなることを予期していたような矢部マリア。時すでに遅し。夫の思惑どおりには