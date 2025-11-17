◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）チームリーダーとしてすべての責任を背負った。敗戦の試合後。花巻東・古城大翔（だいと）内野手（２年）は唇をかみしめるように会見場に姿を見せた。言葉を絞り出す。「エラーがからんだ試合になってしまって、打線もつながることなく終わってしまった。自分の実力不足でもあります」。６回２死三塁で三ゴロを捕球するも、一塁へ