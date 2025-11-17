日本ハムの山県秀内野手が１７日、プロ初のオフは千葉・鎌ケ谷の２軍施設を中心に一人でトレーニングする考えを明かした。「自分を見つける旅に出ます」と、２３歳の意志は固かった。同じ右打ちで、シーズン中からも打撃のアドバイスをもらっていた郡司への弟子入りも頭をよぎったが、「自分が誰かについて行って良くなるのはまだ先の話。結局、自分がやるかやらないか。とりあえずまずは自分を見つけないと話しにならないので