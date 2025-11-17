ＤｅＮＡが紅白戦ならぬ青白戦を行った。１〜３回までは無死一塁から、４、５回は無死二塁からスタートし、かつ「１点ビハインド」、「１点リード」という状況も取り入れる、ケース打撃に近い特別ルールで実施。指揮官は白組の監督として指揮をとり、九鬼にエンドランを仕掛けさせるなど“初采配”も披露し実りある実戦練習となった。練習後、相川監督は「状況設定しながらだったんですけど、考え方だったり、イニング、点差