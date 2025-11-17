静岡県内の紅葉も、見頃を迎えていますが、週末に観光客でにぎわった人気スポットや、17日にヘリコプターから見た県内各地の最新の様子をお伝えします。気持ちのよい秋晴れとなった17日、雲一つない青空の下、カメラが捉えたのは…。（澤井 志帆 キャスター）「きょうは富士山がくっきりと見えているので、そのコントラストも楽しみです」県内の紅葉の絶景を求めて、まずヘリが向かったのは静岡市葵区の山間部。（澤井