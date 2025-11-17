アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/17営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.95％ 大連とうもろこし -0.13％ 大連ポリエチレン -0.14％ 上海ゴム -0.26％ 上海重油 -0.64％ 上海銅 -0.95％ ＊数値は前日比％