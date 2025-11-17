ドル買い一服、ポンドドルは下げを消して高値広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ポンドドルやユーロドルは東京市場での下げを戻してきている。ポンドドルは1.3136レベルを安値に、足元では1.3177近辺へと反発。前週末ＮＹ終値水準をわずかに上回った。ユーロドルは1.1595レベルを安値に、1.1610台へと下げ渋っている。ドル円は154.70付近と引き続き本日の高値154.81レベル近傍で推移している。 USD/JPY154