ロッテは17日、宮崎県都城市で実施していた秋季キャンプを打ち上げ、通算250セーブまで「あと2」としている益田直也投手も“完走”した。36歳のベテランが若手の鍛錬を目的にした秋季キャンプに参加するのは異例中の異例。右腕は「久しぶりの（秋季）キャンプ参加で、久しぶりにやること、初めてやることもたくさんあったんですけど、良かったなと思います」と笑顔で振り返った。名球会入りの条件となる節目の記録到達まで「あ